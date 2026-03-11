Une rencontre d’information pour lancer le Comité logement Montmagny–L’Islet

Une rencontre d’information du Comité logement Montmagny–L’Islet s’est tenue le jeudi 5 mars au Café Tempête de Saint-Jean-Port-Joli. Cette rencontre a rassemblé plusieurs personnes intéressées par les enjeux liés au logement dans la région.

La rencontre avait pour objectif de présenter la démarche de mise sur pied d’un comité logement sur le territoire et d’offrir un espace d’échanges aux personnes présentes. L’activité s’inscrit dans la volonté de mieux informer, soutenir et mobiliser les locataires de la région.

La rencontre a débuté par une mise en contexte de la démarche présentée par Audélie Quirion, agente de mobilisation, et Guy Drouin, co-directeur à la CDC ICI Montmagny–L’Islet. Jean Robbens Theagene, de l’organisme Espace Finances, a ensuite partagé son expertise sur les droits des locataires et les réalités liées au logement.

Les locataires présents ont posé plusieurs questions concernant leurs droits et différentes situations vécues en logement. Plusieurs ont souligné l’importance d’avoir accès à des personnes ressources de confiance pour répondre à leurs interrogations et de mieux comprendre les démarches possibles.

La rencontre a également permis de discuter des implications citoyennes possibles dans la mise en place du comité logement. Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à s’impliquer dans cette initiative.

Prochaines étapes

Dans la continuité de cette démarche, un atelier sur la hausse de loyer sera offert par Espace Finances le 20 mars 2026, au local 27 de la Maison communautaire de Saint-Jean-Port-Joli. L’activité vise à outiller les locataires pour mieux comprendre les règles entourant les augmentations de loyer et connaître leurs droits.

La création du Comité logement Montmagny–L’Islet, soutenue par la mobilisation citoyenne et la collaboration d’organismes du milieu, dont la CDC ICI Montmagny–L’Islet et Espace Finances, représente une étape importante pour renforcer l’information, l’entraide et la défense des droits des locataires dans la région.