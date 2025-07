Normand Caron sollicitera un autre mandat

L’actuel maire de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, annonce son intention de se présenter à nouveau aux élections municipales afin d’obtenir un nouveau mandat à titre de maire.

Après avoir occupé le poste de conseiller, il a fait un retour au poste de maire en 2017. En 2021, il avait été élu à nouveau par acclamation.

M. Caron souligne souhaiter obtenir un nouveau mandat pour continuer de piloter des dossiers qu’il juge importants pour l’avenir de la municipalité. Il nomme celui du centre communautaire au domaine de Gaspé dont la construction est prévue pour 2026, la deuxième phase du développement Picard, la demande d’exclusion du zonage agricole d’une partie de territoire qui permettrait l’agrandissement de l’espace industriel et résidentiel et le dossier de regroupement municipal avec Saint-Aubert et Saint-Roch-des-Aulnaies dont la conclusion de l’étude devrait être connue bientôt. M. Caron ajoute souhaiter travailler pour le maintien d’un environnement agréable et sécurisant pour les citoyens de Saint-Jean-Port-Joli et la favorisation du développement de logements à prix abordable.