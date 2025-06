Un espace Pop-Up extérieur à Cap-Saint-Ignace

La MRC de Cap-Saint-Ignace annonce l’implantation de son deuxième espace Pop-Up, cette fois sous forme de terrasse sociale extérieure aménagée sur le site patrimonial de l’Espace 350 au cœur du village de Cap-Saint-Ignace. Cette terrasse offre un espace public convivial, accessible et unique pour les citoyens, les clients du Babel Café, les touristes et pour les cyclistes qui s’y arrêtent.

L’objectif des espaces Pop-Up est de dynamiser les lieux disponibles ou sous-utilisés en valorisant les atouts propres à chaque municipalité́.

À Cap-Saint-Ignace, l’Espace 350 s’est imposé́ naturellement comme un lieu idéal pour créer un espace culturel et social accueillant.

Situé́ dans la cour arrière de l’ancien presbytère, le site offre l’accès au «Babel Café»́ et au local de jeux l’«Esp’as-Temps». Il se trouve également à proximité́ la bibliothèque municipale et la Place des générations, espace extérieur aménagé́ de bancs et d’un jeu d’échecs où petits et grands se côtoient.

Ce nouvel espace Pop-Up est accessible à tous. Il favorisera les rencontres culturelles, les événements communautaires, les moments de détente et même le télétravail en plein air puisque le Wi-Fi y est gratuit. (LOB)