Les membres votent en faveur du regroupement des Caisses Desjardins dans L’Islet

Réunis en assemblées générales extraordinaires le 18 juin dernier, la majorité des membres des Caisses Desjardins du Nord de L’Islet et du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres ont voté en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté. La proposition a obtenu un appui de 80,58% des votes des membres de Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, alors que le projet a rallié 89,97% des votes chez les membres de Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres.

Rappelons que le projet de fusion avait été proposé afin de former une nouvelle entité qui serait en mesure de mieux répondre aux défis que rencontre l’institution financière, notamment en matière de recrutement et de rétention de personnel.

La nouvelle Caisse Desjardins du Grand L’Islet sera donc officiellement constituée le 1er janvier 2026 à la suite de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. La nouvelle coopérative financière, formée de plus de 19 000 membres, gérera un actif de 974 M$.

Selon les deux Caisses, la fusion occasionnera peu de changements pour les membres, des renseignements supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront communiqués au cours des prochains mois au besoin.