La municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière- du-Sud accueillait, le 12 juin dernier, l’événement biennal du «Rendez-vous de la ruralité»,́ sous le thème des étoiles de la MRC, mettant en lumière les projets réalisés aux quatre coins de la région de Montmagny.

C’est dans l’aréna de Saint-Pierre, transformée sous le thème des étoiles, orné d’un tapis rouge et d’un photobooth que la soirée s’est amorcée. Des initiatives dans les domaines du développement économique, de la culture, du tourisme, de l’environnement et de la vitalisation ont été́mises en lumière.

Qu’il s’agisse de la transformation de lieux patrimoniaux, d’aménagements d’espaces sportifs et récréatifs, comme des pumptracks, dek-hockey, parcs intergénérationnels ou encore d’un tout nouveau planétarium mobile à̀ Saint-Pierre, ces projets témoignent de la vitalité́et de la créativité́ de nos communautés.

Le maire hôte, M. Alain Fortier, a quant à̀ lui exprimé sa fierté́d’accueillir l’événement et de voir sa municipalité briller à̀travers ses projets, ses bénévoles, son patrimoine et l’implication de sa communauté́.

Grâce aux différents volets du Fonds régions et ruralité́ (FRR), ce sont plus de 4,5 millions de dollars qui ont été injectés dans le développement de la région au cours des 4 dernières années, qui se déclinent comme suit : Volet 2 – Soutien au développement local et régional : 2,4 M$, volet 3 – Signature Innovation en santé durable : 950 000 $, volet 4 – Soutien à la vitalisation : 1,2 M$.

D’ailleurs, une nouvelle a été annoncée récemment : la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, a confirmé le renouvellement du Fonds régions et ruralité́, assurant la continuité de cet appui essentiel pour les communautés rurales. (LOB)