Deux jours de grève à la traverse Montmagny — L’Isle-aux-Grues

Sans contrat de travail depuis 14 mois, ces travailleurs mènent une lutte acharnée pour obtenir des conditions de travail équitables. Stéphane Vézina, président de cette section, représentant les membres d’équipage du bateau, le personnel de quai et les préposés au gardiennage et à l’amarrage, souligne que ceux-ci accusent un retard salarial de 4,10 $ de l’heure par rapport à leurs homologues de la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon.

‘’Cette différence significative est d’autant plus injuste que les promesses d’ajustement des salaires pour les travailleurs maritimes faites par la Société des Traversiers du Québec (STQ), notre employeur, n’ont pas été tenues. Avec un salaire de 20,85 $ l’heure, on vit modestement en 2024 ’’, ajoute-t-il. Du même souffle, il déclare que l’attractivité du métier est en jeu, les conditions actuelles dissuadant les nouvelles recrues et menaçant la pérennité du service.

De plus, le nombre d’heures payées par quart de travail est aussi litigieux. En effet, les travailleurs ne sont payés que lorsqu’ils sont en opération de traverse, sans heures garanties. Le président explique que cela signifie qu’ils doivent attendre la prochaine traverse sans être rémunérés, même s’ils doivent demeurer disponibles. Cette situation crée une grande instabilité financière et complique leur vie personnelle, beaucoup devant jongler entre deux résidences.

Également, M. Vézina soutient qu’en dépit de leur engagement et de leur formation spécialisée (formation de pompier, secourisme en mer, etc.), les syndiqués estiment que leur contribution n’est pas suffisamment reconnue.

Ainsi, face à l’immobilisme des négociations, les métallos ont déclenché la grève, perturbant les traversées et impactant la communauté locale ainsi que les touristes. Bien qu’ils regrettent ces désagréments, ils estiment que c’est le seul moyen de se faire entendre. Les grèves sont planifiées de manière à minimiser les perturbations tout en maintenant la pression sur les négociations.

Malgré la grève, considérant l’aspect essentiel du service, il y aura une traverse par jour dans chaque direction. Pour l’instant, il n’y a pas d’autres journées de débrayage de prévues, mais les syndiqués n’excluent pas d’avoir à nouveau recours à ce moyen de pression si les négociations avec la STQ n’avancent pas.

Les élus de L’Isle-aux-Grues réagissent

« C’est toute l’économie de l’île qui va être affectée si le conflit durait une partie de l’été, parfois même de façon permanente. L’offre de service est grande, surtout en tourisme et les gens vont choisir une autre destination si jamais ils étaient dans le doute sur les moyens de se rendre chez nous, » a avancé Frédéric Poulin, maire de la municipalité, lors de la dernière séance du conseil municipal.

Ainsi, les élus demandent aux deux parties de se rencontrer et de négocier le plus rapidement possible afin de sécuriser la saison 2024.