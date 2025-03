Deux autres journées de grève en CPE

Affiliés à la CSN, les travailleurs du CPE Le Farfadet de Montmagny seront en grève deux jours, soit les 18 et 19 mars. Il s’agit d’une quatrième et cinquième journée de grève.

Le gouvernement aurait déposé une offre à la table des négociations la semaine dernière, mais le syndicat indique qu’elle n’est pas suffisante, mais reconnait qu’elle présente des avancées. Le syndicat ajoute qu’il souhaite que le gouvernement doit en offrir plus en termes de soutien aux enfants à besoins particuliers, des primes de disparité régionale, de la charge de travail et des ratios et de la rémunération.