Diane Sénécal : représenter mes concitoyens d’abord

Voilà les axes rendus publics jeudi dernier, dans le cadre d’une conférence de presse tenue au Babel café de Cap-Saint-Ignace, un commerce sciemment sélectionné afin de donner un coup de pouce à un jeune entrepreneur courageux, Xavier Bernier, envers qui elle voue le plus grand respect.

Mme Sénécal croit qu’il importe aux gens de voir au maintien de leurs commerces dans leur milieu, de les maintenir en vie, car c’est à partir d’eux qu’une région se développe, en plus de l’implication des organismes communautaires et des bénévoles, une richesse inestimable. Œuvrant pendant 28 ans dans le domaine de l’éducation au cours desquelles elle a croisé des centaines d’élèves, elle affirme aujourd’hui haut et fort que « notre région mérite une représentante qui connaît la réalité du terrain et qui se bat chaque jour pour une société juste et plus équitable ».

Vice-présidente d’Action chômage Kamouraska, la bloquiste souhaite une réforme ambitieuse de l’Assurance-Emploi : « J’entends des histoires qui me défrisent les cheveux, des travailleurs qui perdent leur emploi et qui attendent des mois avant d’obtenir des prestations. On doit accélérer le traitement des dossiers, bonifier les prestations et élargir l’accès au régime. Des travailleurs en situation de revenus modestes qui en arrachent, qui rencontrent un coût de la vie en hausse, attendent 2-3 mois pour avoir des sous. Et 55% de la paie, c’est bien peu ».

Le Bloc québécois entend aussi ramener à la Chambre des communes le dossier du « droit à une retraite digne à partir de 65 ans et réitère son appui aux fonds de travailleurs qui soutiennent le développement économique régional tout en permettant l’épargne collective. »

Au sujet du crédit trimestriel de la TPS, Mme Sénécal dit que le BQ proposera de le doubler lorsque l’inflation dépasse la cible de la Banque du Canada et de le verser plutôt mensuellement pour aider concrètement les familles à revenus modestes.

Naturellement, lorsqu’il est question des aînés, le BQ ne digère toujours pas « l’iniquité introduite par le gouvernement libéral entre les aînés de 65 à 74 ans et les 75 ans et plus. Il propose une hausse de 10% de la pension de vieillesse pour tous les 65-74, ainsi que l’ajout d’incitatifs fiscaux leur permettant d’avoir le choix de rester au travail ».

Logement et immigration

Pour contrer la crise du logement, Mme Sénécal réclame que toutes les sommes fédérales en matière de logement soient transférées sans condition au Québec : « L’Assemblée nationale est unanime, le Québec doit obtenir les pleins pouvoirs. »

Aussi, le BQ voudrait faire grimper à 20% la proportion de logements abordables en se servant des leviers que sont les projets sociaux, communautaires et coopératifs. Elle souhaite aussi une aide directe à la mise de fonds.

Au sujet de l’immigration, le BQ veut l’adapter à la réalité des régions, ce qui exige un transfert complet des pouvoirs, au grand désir du gouvernement caquiste de François Legault. Cependant, Mme Sénécal parle de pouvoir « sélectionner nous-mêmes les gens qui viendront vivre ici. Le Bloc défend l’idée d’une résidence permanente conditionnelle à l’établissement en région, ainsi que des permis sectoriels et régionaux pour les travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs en pénurie »

Enfin, la bloquiste croit qu’il faut renforcir le filet social afin de défendre les intérêts des plus démunis. L’équilibre économique est mis à mal par notre voisin du Sud, alors il faut se soutenir, chez nous.