Une autre victoire pour Bernard Généreux

« On ne peut jamais prendre rien pour acquis, mais nous avions un plan de campagne très clair et nous l’avons suivi du début à la fin. On voulait aller voir les 77 municipalités, nous en avons finalement fait 76 à cause de l’horaire. Nous voulions aller vers la population et prendre le pouls de la population. On savait qu’on allait avoir un bon score, car les gens nous disaient qu’ils étaient très heureux de notre service », souligne Bernard Généreux.

Bernard Généreux célébrait sa victoire du côté de La Pocatière entourée de son équipe et de partisans. « L’avantage, c’est que tout est déjà en place, donc nous serons opérationnels dès demain matin », blague M. Généreux.

Le député ne cache pas qu’il aurait préféré voir un gouvernement conservateur prendre le pouvoir plutôt qu’un nouveau gouvernement libéral minoritaire. « Je suis heureux de l’aspect minoritaire, mais j’aurais préféré conservateur. En espérant que le Bloc qui aura la balance du pouvoir limitera les libéraux qui veulent dépenser plus d’argent que nous en avons. Il y aura plusieurs enjeux à surveiller. On avait un beau plan et de belles propositions, mais malheureusement la population ne les a pas choisies. »

Pour le moment, M. Généreux veut retourner sur le terrain le plus tôt possible pour continuer son travail de député. « J’ai fait beaucoup de rencontres importantes dans les dernières semaines, beaucoup de promesses. Nous allons faire des suivis à tous ces gens. Nous continuerons à faire le bon travail que nous faisons et que la population a reconnu lors de cette campagne. Je dis que j’ai la meilleure équipe au Canada, mais je ne pense pas que c’est seulement une blague, je crois que c’est vrai! »

Rémi Massé surpris, mais satisfait

Du côté libéral et du candidat Rémi Massé qui a récolté environ 30 % des voix, on se montre tout de même surpris des résultats. « Nous avions quand même beaucoup d’espoir ce soir. Selon nos informations sur le terrain, nous avions vraiment une bonne réponse de la population et elle semblait souhaiter un changement. Malheureusement, il semble que les gens ont choisi d’opter pour la continuité, c’était leur droit de le faire. »