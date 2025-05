Teknion Montmagny : un modèle d’innovation

M. Dufresne était appelé à discourir au sujet de son vécu en entreprise dans le cadre de la Journée innovation, tenue à Cap-Saint-Ignace, un événement organisé par le Centre d’aide aux entreprises de Montmagny – L’Islet, les Conseils locaux de développement et les Chambres de commerce actives sur notre territoire.

Innover, selon le leader, c’est ce qui a permis à Teknion de se distinguer parmi les plus grands producteurs de mobilier de bureau, avec plus de 1000 employés, présente aux quatre coins du monde dont le Québec, L’Ontario, les États-Unis, la Malaisie, l’Angleterre et le Mexique, entre autres. L’entreprise produit des chaises, des divans, des fauteuils pour des entreprises comme Google, Apple, les universités américaines, certes, mais elle se démarque surtout par ses capacités à se démarquer, par la qualité de son équipe en recherches et développement, par le développement de son modèle d’affaires autour des composantes en verre trempée. M. Dufresne a vraiment Montmagny tatoué sur le cœur. Il ne le dira pas, mais il ne pouvait s’imaginer assister à un 2e Whirpool, une fermeture d’usine. C’est pourquoi il fallait innover pour traverser les périodes de grande noirceur. Le jeu en valait vraiment la chandelle.

« Nous livrons aujourd’hui plus de 100 tonnes de verre trempé par semaine à travers le monde. Mais avant, nous avons vécu une période au cours duquel nous sommes passés de 450 à 45 employés. Nous avons réussi à convaincre notre propriétaire que notre plan d’affaires pour développer le verre aller nous sauver. Nous avons visité des usines aux États-Unis et d’autres en Europe pour apprendre. Pas moins de 1,5M$ ont été investis pour développer des produits, pour nous rendre à des endroits où on ne pensait pas aller afin d’améliorer notre niveau d’innovation, a raconté le jeune retraité. On ne pouvait pas se mettre dans la tête de fermer boutique ».

Puis ils ont défié la logique. Ils ont innové en automatisant, une ligne de verre « à l’horizontal » par convoyeur, ensuite en automatisant l’ensemble du réseau informatique avec un système parfaitement intégré sans marge d’erreur à partir du moment que la commande est passé dans le réseau. Puis ils ont développé les murs architecturaux, un important produit de l’Italie, pour le développer ici.

Parallèlement, ils ont intégré à 100% leur propre fabrication de verre, faisant en sorte qu’ils sont en mesure d’être plus rapide de trois à quatre semaines pour la livraison de produits que la compétition dans l’industrie du verre trempé. Aussi, Teknion a développé la production de verre laminé à Montmagny.

« Nous sommes très près de nos clients avec une qualité de produits supérieurs et un service exemplaire. Nous opérons avec 250 employés formés chez-nous par des experts en provenance de partout, le tout avec une grande attention portée vers la santé et sécurité au travail, alors que nous sommes plus de deux ans sans accidents », dit fièrement M. Duchesne.

« Il a fallu deux ans pour convaincre le propriétaire pour investir. Aujourd’hui, nous avons 80M$ en chiffres d’affaires grâce à nos 250 employés à Montmagny. Nous le remercions d’avoir eu confiance en nous », conclut-il.

Sort réservé aux travailleurs étrangers: Incompréhensif et inacceptable!

Voilà comment André Dufresne, directeur général de Teknion à Montmagny, a qualifié le comportement du gouvernement libéral fédéral en regard à sa nouvelle politique au sujet de l’immigration, donc au sujet des « Travailleurs étrangers temporaires (TET) », une ressource humaine qualifiée d’’indispensable en ces temps difficiles, considérant la pénurie de main-d’œuvre sur la Côte-du-Sud.

M. Dufresne répondait ainsi à une question de l’auteur de ces lignes dans la cadre de la Journée de l’innovation dans les entreprises, une initiative du Centre locale de développement de la MRC de Montmagny. Cette interrogation, elle était en lien avec le fait que le gouvernement fédéral limitera à 10% le pourcentage de cette main-d’œuvre étrangère au service des manufacturiers d’ici au cours des prochains mois, une décision prise afin de mieux contrôler le phénomène de l’immigration au pays. Ce quota de travailleurs, bon nombre d’employeurs d’ici l’ont dénoncé car le non-renouvellement des permis de travail créera une rareté sur le marché.

Selon M. Dufresne, on ne peut traiter ainsi des gens qui ont fourni les efforts nécessaires pour s’intégrer, s’acclimater à nos organisations. Les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels. Ils ont accepté de travailler la nuit, les fins de semaine, sur les quarts de travail où il devenait difficile de faire travailler les Québécois. Il faut préciser que lors des dernières élections fédérales, tous les candidats en région s’accordaient sur le point qu’il fallait reconsidérer cette position gouvernementale. Il y a une abondance de cette main-d’œuvre dans les grandes agglomérations urbaines, mais c’est loin d’être le cas dans les milieux ruraux au pays.

Pour le conférencier, il s’agissait d’une dernière sortie publique au profit de Teknion. Il a confié à l’auditoire qu’il partait à la retraite le 2 mai, après 26 ans passés au sein de cette organisation, avec la fierté du devoir accompli.