Hayette Laouri quitte le CSSCS

En poste depuis les changements de structure organisationnelle dans le domaine de l’éducation effectués par le gouvernement caquiste de François Legault, Hayette Laouri a annoncé lors de la dernière assemblée du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud (CSSCS) qu’elle quitte la présidence.

Mme Laouri aura donc vécu le changement de gouvernance, d’un conseil d’une Commission scolaire, dont les élus étaient élus démocratiquement par le public, à un Centre scolaire, pour qui les administrateurs sont nommés en provenance des conseils d’établissement, du milieu scolaire et du public.

Son plus haut fait d’armes aura été de mener à bien le dossier du Complexe sportif et culturel à l’école secondaire Louis-Jacques Casault, un projet de plus de 40 M$ pour le volet sportif. Le financement du volet culturel, soit la salle de spectacle Edwin Bélanger, reste à compléter, dont la grosse part du gâteau dépend en grande partie du nouveau gouvernement fédéral de Mark Carney.

Mme Laouri laisse aussi en suspens une somme de 1,238M$ du gouvernement provincial, montant qui avait été octroyé pour la construction un dôme abritant un 2e terrain synthétique. Ce montant est gelé jusqu’en 2029 afin de supporter un projet d’infrastructure à définir.

La directrice du CSSCS Rachel Bégin a affirmé toute sa reconnaissance et gratitude envers cette dirigeante. Elle s’est démarquée par sa rigueur et son éthique inébranlable, ce qui a permis de mener à bon port les grands enjeux. Mme Laouri a toujours affiché un grand respect pour les gens impliqués. Elle a su contribuer à créer cette nouvelle structure dont les nouveaux dirigeants pourront mener la suite des projets en toute quiétude. (EM)