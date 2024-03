Tout s’écroule

Alors, en toute bonne foi, Dina partage la bonne nouvelle avec son employeur, qui avait déjà entamé les procédures de renouvellement de son contrat de travail fermé venant à échéance le 24 novembre 2021. ‘’Quelques jours plus tard, on m’informait verbalement que mon contrat de travail fermé n’était finalement pas renouvelé, car je n’étais plus bénéfique pour l’entreprise. On m’a dit de rembarquer dans un avion et de retourner accoucher dans mon pays. J’étais stupéfaite’’, soutient-elle.

Le Journal a eu accès à une Attestation de travail émise par l’employeur de Dina confirmant le non renouvellement de son contrail de travail fermé, mais ne contenant aucun motif au soutien de cette position. De plus, il a été capable de confirmer que le contrat de travail fermé des deux autres collègues malgaches de Dina avaient, quant à eux, été renouvelés.

Conséquemment, dès le 25 novembre 2021, le visa de Dina a été relégué à celui de tourisme. Par le fait même, enceinte de quelques mois, elle a perdu la couverture de ses soins de santé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.