Hausse de 578 % des prêts à la bibliothèque de Berthier-sur-Mer

Concrètement, le nombre de volumes prêtés est passé de 917 en 2021 à 5 303 en 2023, soit une hausse de 578 % en deux ans. Durant la même période, les abonnements ont augmenté de 160 % en passant de 263 en 2021 à 423 en 2023. Globalement, 24,3 % des Berthelais fréquentent l’établissement, soit 3,4 % de plus que la moyenne provinciale.

« Nous nous réjouissons de ce résultat excellent. Il est le fruit du travail acharné d’une équipe dynamique d’une trentaine de bénévoles qui s’est grandement impliquée pour proposer une programmation variée et stimulante à la population, » se réjouit Claire Bossé, conseillère municipale responsable de l’institution.

Elle rappelle qu’il y a deux ans, la bibliothèque avait dû quitter ses locaux situés dans l’école primaire et emménager dans un bâtiment indépendant de 100 mètres carrés. « Avec l’augmentation de jeunes enfants à Berthier, nous leur avons laissé notre place », explique-t-elle.

Le nouvel emplacement est non seulement plus accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais offre également un espace convivial pour les familles. « Beaucoup de parents viennent avec leurs jeunes et nous avons une très belle clientèle d’enfants de moins de quatre ans », précise-t-elle. Les élèves scolarisés sont aussi de retour, alors qu’environ 120 d’entre eux sont inscrits cette année.

L’équipe a adopté une politique sans frais de retard, une mesure qui simplifie la gestion et encourage la fréquentation sans pénaliser les usagers.