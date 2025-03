Jean-François Ritt nouveau président de la CCIM

Occupant la présidence depuis trois ans, cette jeune femme d’affaires dont les défis se multiplient a avoué quitté pour des raisons professionnelles et personnelles, alors que le moment étant bien choisi, reconnaissant une certaine stabilité à la direction de la CCIM.

« C’est le cœur léger et fière que je prends ma retraite de la Chambre, en sachant qu’elle sera entre de bonnes mains et sur une excellente position afin de continuer son chemin vers le succès. Je n’aurais jamais pris une telle décision si je sentais que mon mandat était inachevé, je suis une femme dont la personnalité oblige à compléter ce qu’elle entreprend. »

De son côté, le nouveau président a affirmé : « C’est avec une immense gratitude et un grand honneur que j’accepte la présidence. Je suis honoré de la confiance que les administrateurs m’accordent et conscient des responsabilités qui m’incombent. Notre mission reste claire : écouter, rassembler et représenter notre communauté d’affaires afin de développer la vitalité économique de notre région. Notre vision est ambitieuse : être reconnus par notre milieu comme un acteur indispensable au développement économique et favoriser le rassemblement des gens d’affaires. Pour cela, nous avons établies les valeurs fondamentales de notre institution que je me permets de rappeler ici : l’écoute, l’engagement, la collaboration et la transparence. »

Il ajoute que dans ces temps d’instabilité, autant économique que politique, il faut éviter de se replier : « La CCIM doit être le ciment de notre communauté entrepreneuriale. Et cela signifie unir, solidifier et renforcer les liens qui nous permettent de prospérer ensemble. La prochaine année se vivra sous le signe de la consolidation, de l’innovation, de la solidarité entrepreneuriale et de la vision globale. »

Défi financier

La Chambre amorce une période d’improvisation en considérant les politiques tarifaires de taxation avec les États-Unis, dont bon nombre d’entreprises d’ici font affaires. Elle a bouclé un budget de près de 275 000$. Il a aussi fallu inclure une subvention de 11 000$ de la MRC qu’il a fallu comptabiliser, permettant de clore l’année avec un surplus de 18 051$. L’an dernier, la CCIM présentait un déficit de 43 199$. Au 31 décembre, les créances se situaient à 22 000$, dont une bonne partie est attribuable aux cotisations des membres non payées.

L’actif net se situe à 129 414$ par rapport à 111 364$ l’an dernier. Servicesressions de dépenses ont été majeures en publicité et promotion (22 186$), de même que sur le plan des services professionnels (9 197$). Le tournoi de golf (43 610$) et le Gala Prestige Desjardins (84 405$) demeurent les principales sources de revenus.

Miser sur les activités

Nicole Robert, directrice générale, mise beaucoup sur la participation aux événements pour améliorer le réseautage, notamment pour le grand rendez-vous d’affaires Nicolas Duvernois ce printemps, le producteur de la première vodka québécoise, et la croisière estivale aux Feux d’artifices en août.

Mise à part les administrateurs, moins d’une dizaine de membres ont assisté à l’assemblée. Mobiliser les entrepreneurs demeure aussi un défi pour le président Ritt.

Mentionnons que Cynthia Lamontagne (ADLS), Mathieu Labrecque (À la Rive) et Gabriel Milliard (Gabriel Milliard- Pour une présence en ligne authentique) sont les nouveaux administrateurs, étant élus par acclamation.