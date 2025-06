Chalets Villégiature et Pourvoirie Daaquam deviendra Aventure Daaquam 4 saisons

Les propriétaires de Chalets Villégiature et Pourvoirie Daaquam à Sainte-Lucie-de-Beauregard annoncent à la population que l’entreprise est toujours active, malgré l’annonce de fermeture qui avait été partagée en janvier dernier. Ils précisent avoir fait cette annonce alors que les sentiers de motoneige étaient bloqués en lien avec un conflit entre le Syndicat des producteurs de bois de Côte-du-Sud et les propriétaires de boisés. Ils soulignent toutefois que la réouverture en février a permis de sauver une partie de la saison hivernale avec le retour des clients.

L’entreprise serait donc toujours opérationnelle, mais certains changements sont prévus. Les propriétaires ont mis en vente la partie hébergement, camping et restaurant afin d’éventuellement garder le côté aventure, soit le traîneau à chiens, la motoneige, la randonnée à cheval, le quad et autres expériences de plein air, été comme hiver. L’entreprise sera éventuellement renommée Aventure Daaquam 4 saisons. D’ici la vente, l’hébergement et le restaurant demeurent ouverts selon l’horaire en vigueur.