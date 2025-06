S’ouvrir sur le monde pour plus d’opportunités

Nathalie Stoltz avoue qu’elle explique difficilement pourquoi les entreprises québécoises semblent hésitantes à faire des affaires avec des pays autres que les États-Unis, malgré plus d’une cinquantaine d’accords de libre-échange signés par le Canada à travers le monde. Elle croit qu’il y a possiblement un souhait de rester dans sa zone de confort, car les Américains utilisent des termes similaires aux nôtres.

Mme Stoltz encourage toutefois les entreprises à ouvrir leurs horizons et à aller voir les marchés disponibles ailleurs dans le monde. Elle souligne que plusieurs ressources sont disponibles pour les accompagner et les aider à établir les bons contacts. Elle mentionne aussi que la demande est là pour plusieurs produits faits au Québec.

La conseillère ajoute que le transport par avion ou bateau vers l’Europe n’est pas beaucoup plus dispendieux que par camion sur le continent américain. Le délai de livraison est le principal enjeu de l’envoi par bateau. En effet, la marchandise peut passer un certain moment dans les ports, il est donc difficile de garantir une date de réception. Mme Stoltz soutient toutefois que la planification d’avance entre l’acheteur et le vendeur peut éviter plusieurs problèmes.