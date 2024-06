La communauté LGBT+ oubliée en Côte-du-Sud

En effet, il y a quelques semaines, le Journal a interpelé les municipalités les plus populeuses de la Côte-du-Sud afin de connaître leurs intentions à l’égard au mois de fierté LGBT+. Elles ont toutes répondu par la négative.

Par exemple, les porte-paroles de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Pamphile ont indiqué : « il n’y a pas d’activité d’organisée ou de partenariat pour l’instant’’. À Saint-Paul-de-Montminy, « la Municipalité n’a pas prévu d’activités spécifiques pour souligner ce mois de la liberté LGBTQ ».

Quant à elle, la Ville de Montmagny est plus proactive dans ce dossier. Sa porte-parole explique : « Pour répondre simplement à votre question, la Ville de Montmagny n’organisera pas d’activités pour souligner le mois de la fierté LGBTQ+. Cependant, en lien avec notre politique EDI, nous avons récemment souligné la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, le 17 mai dernier. [...] Finalement, notez qu’il est de la volonté du Service des loisirs et de la vie communautaire, d’instaurer une célébration pour le mois de la fierté. [...] Ce ne sera pas pour cette année, mais une partie remise pour les prochaines années. »

Les manifestations de la Fierté en Amérique du Nord remontent aux émeutes de Stonewall du 28 juin 1969, alors que des membres de la communauté LGBT protestaient contre une descente de police au Stonewall Inn, un club gai de New York. Ces espaces communautaires faisaient régulièrement l’objet de raids violents et leurs clients étaient confrontés à la brutalité des forces de l’ordre; Stonewall est une première étape importante du combat s’opposant à ce traitement et exigeant un changement politique et social. À l’occasion du premier anniversaire du soulèvement, les premières marches de la Fierté ont eu lieu aux États-Unis. Puis, le mouvement s’est répandu dans le monde entier au cours des années suivantes.