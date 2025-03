Le centre-ville se transforme en cabane à sucre le 5 avril

L’activité Cabane à sucre & Cie organisée par la Ville de Montmagny avec collaboration de la Société de développement économique (SDÉ) et le Carrefour mondial de l’accordéon sera de retour le 5 avril prochain entre 13 h et 16 h à la place Montel.

Sur place, la cabane à sucre mobile du Bistreau d’érable offrira de la tire d’érable ainsi que ses produits maison à base de sirop d’érable. Le camion de rue du Café Les enfants perdus sera aussi présent pour servir des breuvages chauds et un service de bar sera opéré par le Carrefour mondial de l’accordéon.

Pour divertir les participants, Gus, l’homme érable amusera les enfants en les faisant chanter, danser et jouer de la cuillère en plus de tester leurs connaissances sur le monde de la cabane à sucre. Il y aura aussi d’autres jeux et maquillages pour les jeunes. Pour se mettre dans l’ambiance cabane à sucre, le groupe de musique traditionnelle Garçons à marier fera bouger les gens avec des chansons, des turluttes, des airs instrumentaux et des anecdotes drôles et enrichissantes. Le trio, composé de Philippe Jetté, Gabriel Girouard et Jean Desrochers, sera en prestation de 13 h 30 à 15 h.