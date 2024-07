Le Festival Chrysler réussi sur toute la ligne

Le Festival Chrysler a réuni des centaines de passionnés de la marque automobile à Beaumont le samedi 20 et le dimanche 21 juillet. Cette exposition unique en son genre a permis de rassembler des propriétaires et amateurs de voitures récentes et anciennes issues de l’univers de Stellantis.

L’événement a été organisé par le Club Chrysler de Québec, qui compte actuellement environ 150 membres. « Des gens du Club Challenger Québec, de Blainville, de Montréal et même du Lac-Saint-Jean se sont joints à nous pour le week-end. Cette forte participation témoigne de l’enthousiasme et de l’engagement des passionnés pour la marque et pour l’automobile en général. Cette rencontre a non seulement renforcé les liens au sein de notre communauté, mais a aussi permis de célébrer l’histoire et l’évolution des voitures produites par Stellantis » précise Emmanuel Lacasse, président de l’organisation.

Il ajoute que le profil des membres a évolué avec l’inclusion de modèles plus récents. Leur moyenne d’âge se situe entre 40 et 45 ans, ils sont tous fiers de leurs engins et désireux d’en prendre soin. Par exemple, pour

M. Lacasse, l’amour des voitures a commencé dès son plus jeune âge, inspiré par un oncle passionné de restauration automobile. « J’ai acheté ma première bagnole antique à 18 ans et je travaille encore dessus, » raconte-t-il. Son engagement pour les voitures anciennes s’est manifesté à travers divers projets qui occupent ses temps libres. Avec la fin des restrictions liées à la pandémie, le club reprend progressivement ses activités. Trois événements majeurs sont prévus cette année : une balade au printemps, le Festival Chrysler de Beaumont et une tournée des couleurs en automne.

« Nous en profiterons pour admirer les jolies feuilles orange et rouges, en plus de nous promener au milieu de beaux paysages, » ajoute-t-il. Avec l’annonce de l’électrification des produits Stellantis, M.Lacasse reste optimiste quant à l’avenir. « Nous sommes ouverts à accueillir les propriétaires de véhicules électriques. Ils font partie de la marque et seront les bienvenus sans problème, » conclu-t-il. (JST)