Le parc du Marais de Montmagny remporte un prix Excellence 2024

Inauguré en octobre 2023, le projet d’aménagement du parc du Marais est le récipiendaire 2024 du prix Excellence dans la catégorie « Municipalités ou arrondissements de 10 000 à 24 999 habitants » de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM). La cérémonie de remise de prix avait lieu le 3 octobre dernier à l’Hôtel Bonaventure à Montréal.

Le projet d’aménagement et de préservation du parc du Marais a obtenu la faveur du jury parmi les treize candidatures déposées dans la même catégorie. Il s’est notamment distingué grâce à sa portée environnementale et sociale. En plus de préserver un écosystème fragile et de protéger diverses espèces animales menacées, le projet a su mobiliser la communauté magnymontoise, particulièrement celle des établissements scolaires.

Plus de 400 jeunes du primaire ont en effet pris part à l’une des différentes étapes du projet. Des activités éducatives visant à sensibiliser les élèves à l’écosystème, à sa faune et à sa flore ainsi qu’aux aménagements envisagés et à leur propre impact sur l’environnement ont eu lieu en amont et tout au long du projet grâce à l’implication de Jérémie Caron, biologiste et chargé de projet pour le Comité ZIP du Sud de l’Estuaire à ce moment.

Des conférences ont aussi permis de sensibiliser des clientèles spécifiques, dont les usager(-ère)s des jardins communautaires, les employé(e)s municipaux et les membres du club Richelieu Montmagny. Des activités grand public ont également eu lieu, ce qui a permis d’informer, de sensibiliser et de mettre en action les citoyen(ne)s.

Ce projet est en lien avec les aspirations de la Réflexion stratégique 2020-2025 de la Ville de Montmagny et s’inscrit dans un vaste plan d’aménagement qui comporte trois boucles dans quatre secteurs allant de la gare fluviale jusqu’au site archéologique de la Pointe-à-Lacaille.