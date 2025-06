Un an pour le programme Éducation Écocitoyenne Montmagny-L’Islet

Le programme Éducation Écocitoyenne Montmagny-L’Islet (EEML) a permis l’aménagement d’installations agropédagogiques sur les sites de chacune des écoles sélectionnées, soit trois serres, cinq bacs de culture ainsi qu’une classe extérieure. Chacune de ces installations est accompagnée d’une série d’ateliers animés par Le Semoir, un organisme spécialisé en écoéducation. Il s’agit d’un programme éducatif qui était à sa première année d’existence piloté par plusieurs partenaires, dont Desjardins, la MRC de Montmagny, la MRC de L’Islet, la Fondation Richelieu et Le Semoir.

Les partenaires et les élèves des écoles primaires de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Saint-Paul-de-Montminy ont souligné la clôture de cette première année du programme dans une ambiance festive. Les cultures printanières des jeunes jardiniers ont été récoltées et servies en collation lors de l’événement.

Selon Marie-Claude Bernier, responsable du projet pour Le Semoir qui a accompagné les jeunes pendant la démarche, les élèves ont vraiment bien participé aux activités proposées. Le projet pourrait également prendre de l’ampleur alors que des ateliers dans des camps de jours sont proposés et que d’autres serres pourraient aussi être aménagées dans les écoles primaires des MRC de Montmagny et de L’Islet n’ayant pas encore bénéficié du programme et de l’accompagnement du Semoir.