Le service à la pompe de retour au ESSO avec un nouveau gestionnaire

« On a eu un changement de gestionnaire. Ce qui veut dire que c’est maintenant rendu Dany Rouillard qui s’en occupe. Il a commencé à travailler en novembre 2025. [...] Dany c’est un ancien de Montmagny qui a passé la majeure partie de sa vie ici. Il a une très bonne connaissance de la région », confie le gestionnaire de territoires chez Harnois Énergies, Thierry Hermann.

Avec ce changement de gestionnaire au dépanneur ESSO de Montmagny, le groupe Harnois Énergies et Dany Rouillard ont des projets dans les cartons.

« Avec Dany, on est vraiment sur la même longueur d’onde. On veut vraiment que la station-service devienne un service de proximité pour la population de Montmagny. Ensemble, on a récemment mis en place un service de pompistes pour offrir un service qui n’existe pratiquement plus ailleurs », explique M. Hermann, en ajoutant que le dépanneur veut devenir un bon citoyen corporatif.

Pour ce faire, le groupe a mis en place un partenariat avec une équipe de la région et prévoit en développer d’autres.

« On a déjà un partenariat avec l’Everest de la Côte-du-Sud où on est commanditaire, ce qui fait en sorte que notre affiche est visible sur les bandes à l’aréna, mais on veut aussi en développer avec le reste de la ville », souhaite-t-il.

Le retour du service de pompistes

D’ailleurs, depuis le début du mois de janvier, le dépanneur ESSO de Montmagny offre le service de pompistes, comme c’était le cas avant avec l’ancien propriétaire.

Ce service est offert à partir de 7 h le matin jusqu’à 19 h le soir en semaine, puis de 9 h jusqu’à 17 h la fin de semaine.

« On voit que c’est un service qui est beaucoup apprécié. Quand je suis arrivé au mois de septembre, j’en avais déjà entendu parler de la part de la population que c’était un service qui manquait beaucoup », relate M. Hermann.

Concernant les prêts-à-manger, actuellement, il y a un responsable pour le site de Montmagny et de Saint-Jean-Port-Joli qui s’occupe de préparer les mets.

« Il prépare tout ce qui est sandwichs, mets préparés et on a même lancé notre propre poutine il y a quelques jours. C’est préparé sur place au sous-sol de la station », conclut-il.