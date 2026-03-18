40 000 $ amassés lors du souper-bénéfice de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

Le 24e souper-bénéfice a eu lieu le 7 février dernier au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, sous la présidence d’honneur de M. Dominique Lizotte.

Pour la présente édition, ce n’est pas moins de 40 000 $ qui ont été amassés et qui serviront à l’amélioration des soins de santé à l’Hôpital de Montmagny.

La soirée a commencé par un cocktail de bienvenue à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Par la suite, plus de 350 convives se sont attablés pour déguster un repas cinq services, cuisiné et servi par l’équipe des Banquets Morin.

La soirée s’est déroulée dans une ambiance musicale assurée par Yanick Lavoie. Plusieurs ont pu découvrir cet artiste de la région.

Le comité organisateur a tenu à remercier le président d’honneur de la soirée, M. Dominique Lizotte, propriétaire de l’entreprise Optimétal 360, ainsi que les partenaires financiers et les bénévoles, sans qui un événement de cette envergure ne pourrait avoir lieu.