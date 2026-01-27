Le skijor s’amène à Montmagny pour une première édition

Le skijoring est une discipline qui combine l’équitation et le ski. Un cavalier, à cheval, tire un skieur à l’aide d’une corde de type wakeboard. Derrière l’animal qui court à vive allure, le skieur doit compléter un parcours comprenant des slaloms et de petites buttes. Pour cette première édition, les organisateurs ont adapté la piste afin que l’événement soit accessible autant pour les experts dans le domaine que ceux qui souhaitent réaliser une première compétition de skijoring. « On veut avoir quelque chose de réalisable. On ne veut pas avoir des experts, mais on veut quand même avoir une belle première édition », explique Philippe Beaumont, agent événementiel et touristique à la Ville de Montmagny.

Des compétiteurs trouvés en quelques jours

Les places disponibles pour participer à la première compétition de ce genre sur la Côte-du-Sud ont été comblées en quelques jours. Entre 25 et 30 équipes sont attendues sur le site, chacune composée d’un cavalier et de son cheval. L’organisation visait ce nombre afin d’assurer un bon débit de passages et d’éviter les temps morts pendant la compétition. Certains participants feront même plusieurs kilomètres pour y prendre part. Il y aura des cavaliers et skieurs de Saint-Hyacinthe jusqu’au Témiscouata. Cette discipline, qui prend ses origines en Scandinavie, s’est développée en Amérique du Nord dans les 30 dernières années. Celui de Banff dans l’Ouest canadien attire d’importantes foules au cœur de la ville. Selon CityNews Calgary, ce sont 10 000 spectateurs qui ont envahi les rues de Banff en une fin de semaine. Montmagny Skijor veut s’inspirer de cette compétition d’envergure, qui est aussi un événement où la mode hivernale, avec notamment manteau et chapeau de fourrure, est mise de l’avant. Le site du parc Saint-Nicolas a été choisi pour sa place centrale, avec une piste déjà damée ainsi que ses infrastructures pour les commodités. « Il y a peu d’infrastructures au Québec pour les gens qui ont une écurie et qui veulent participer à une compétition. Ce sera le moment parfait pour certains de commencer ici à Montmagny » lance l’organisateur Michaëll Deschamps-Robin.

En plus d’assurer la logistique et la sécurité, considérant la présence d’animaux et un achalandage anticipé d’au moins 1000 personnes, la Ville de Montmagny a opté pour faire de Montmagny Skijor l’élément central d’une fête hivernale. La Bourrasque proposera notamment des courses à pied d’un, cinq et dix kilomètres, de l’initiation au hockey ainsi qu’une projection extérieure de la partie de hockey de la médaille d’or des Jeux olympiques 2026. « Amener le skijoring, c’est une super idée. C’est quelque chose qui n’est pas très répandu, mais ça attire vraiment les foules. On est convaincu qu’ici on va avoir beaucoup de gens qui vont se déplacer et participer », ajoute M. Beaumont.

Même si l’événement n’est pas encore commencé, il y a déjà de la demande pour répéter l’expérience l’an prochain. M. Deschamps-Robin espère pouvoir rendre Montmagny comme un point de rendez-vous annuel pour le skijoring.