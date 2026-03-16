La cabane à sucre débarque à Montmagny

Le printemps pointe enfin le bout de son nez, ramenant avec lui une tradition phare de la culture québécoise : le temps des sucres. La 5e édition de Cabane à sucre & Cie débarque en plein cœur du centre-ville de Montmagny.

Pour célébrer l’occasion, la place Montel se transformera le 28 mars prochain, entre 13 h et 16 h, en un lieu de rassemblement festif où la culture locale sera à l’honneur.

La programmation propose une immersion festive pour tous les âges. L’ambiance musicale, assurée par l’Orchestrad du Kamouraska, fera vibrer la place au rythme d’airs traditionnels alors qu’un calleur guidera les pas de danse en racontant l’histoire de ces rassemblements d’autrefois.

Entre deux danses, il sera possible d’immortaliser la journée à la station photo « Tire-toi une bûche » ou de tester son adresse aux jeux de washers, au mini-golf et au lancer de la hache de plastique. Pour enrichir l’expérience, un rallye éducatif à la bibliothèque de Montmagny invitera la population à percer les secrets de l’acériculture et à approfondir ses connaissances sur ce pilier de la culture locale.

Le volet gourmand invite la population à savourer les classiques de la saison. Le Bistreau d’érable offrira de la tire sur neige à prix abordable, et un comptoir de vente permettra de se procurer divers produits de l’érable. Pour compléter l’expérience, un bar proposera des spiritueux d’ici comme le caribou, l’acérum et le Coureur des bois. Puisque ces dégustations et produits sont offerts à juste prix, il est suggéré de prévoir de l’argent pour en profiter.

Organisée en collaboration avec Montmagny accueille, Place aux jeunes en région et le Carrefour mondial de l’accordéon, l’activité constitue l’occasion parfaite de se réunir, d’apprendre et de s’amuser entre voisin(e)s, ami(e)s et familles, que l’on soit originaire de la région ou nouvellement arrivé(e).(LOB)