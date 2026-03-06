La clinique de passeport de retour ce printemps dans la région

Ce printemps 2026, le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, annonce le retour de ses cliniques de passeports, offertes en formule tout inclus, simple et efficace.

« Les gens attendent maintenant nos cliniques, et nous commençons même à renouveler les passeports que nous avions aidé à faire il y a dix ans. C’est la preuve que ce service répond à un véritable besoin dans notre région », souligne M. Généreux.

Lors de ces cliniques, des bénévoles formés seront sur place pour accompagner les citoyens dans le remplissage et la vérification des formulaires. Un photographe professionnel sera également présent, 17,50 $, taxes incluses, paiement accepté en argent comptant, débit ou carte de crédit.

Les cliniques sont ouvertes à tous : enfants, adultes, premières demandes ou renouvellements. Aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire.

« Il suffit d’apporter les documents requis et nous vous accompagnerons pour le reste. Nous comprenons que la planification d’un voyage ou d’un déplacement à l’extérieur du Canada peut être stressante. C’est pourquoi nous offrons un service complet et fiable pour vous aider à obtenir votre passeport en toute tranquillité d’esprit », indique M. Généreux.

La clinique à Montmagny aura lieu le mercredi 1er avril prochain de 16h00 à 20h00 à l’Espace citoyen.

Il est fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant afin d’authentifier son identité. D’ailleurs, l’original du certificat de naissance non plastifié (délivré après janvier 1994) est obligatoire, puis, vous devez fournir les coordonnées complètes de deux références qui ne sont pas membres de votre famille et qui vous connaissent depuis plus de deux ans.

Coûts des passeports : adulte (10 ans) : 163,50 $, adulte (5 ans) : 122,50 $, enfant (5 ans) : 58,50 $.

Le tout se fera par paiement de carte de crédit, mandat-poste ou chèque certifié à l’ordre du Receveur général du Canada.

Il est important de noter que le délai de traitement d’une demande de passeport peut varier entre quatre et six semaines. C’est pourquoi uniquement les demandes dont la date de départ est prévue après le 25 mai 2026 seront acceptés.

Si vous n’êtes pas disponible aux dates proposées pour les cliniques, sachez que ce service d’accompagnement est offert en tout temps dans les bureaux de circonscription de Montmagny et de Rivière-du-Loup.