Michelle Bernard souhaite conserver son siège

La conseillère actuelle du district 3, Michelle Bernard, sollicite un nouveau mandat au conseil de Montmagny. Elle est présentement dans une lutte à trois contre Bernard Boulet et Antonio Bourassa.

« Mon engagement demeure le même : servir les intérêts de la population, défendre nos priorités locales et faire avancer des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie des Magnymontoises et Magnymontois. Durant mon premier mandat, je me suis fait un point d’honneur de redonner à mon district la visibilité qu’il mérite, après avoir été trop longtemps mis de côté. Ensemble, nous avons su donner un nouvel élan à notre milieu, et j’ai aujourd’hui le profond désir de poursuivre le travail amorcé. »

Parmi les réalisations auxquelles elle a contribué au cours de son mandat, elle nomme les travaux d’asphaltage tant attendus de la route Normandie, du Bras Saint-Nicolas et de la Rivière-du-Sud, l’adoption du règlement encadrant les heures d’activités de l’Autodrome de Montmagny et les améliorations au parc Saint-Nicolas, comme l’ajout d’un espace vert, d’un terrain de basketball et de l’anneau de glace. Elle a également assumé la présidence de la Corporation du Camping Pointe-aux-Oies pendant trois ans et elle s’implique auprès de Mode sans frontière et de l’AFEAS. Elle dit également avoir été instigatrice d’une réflexion collective sur le sujet de l’itinérance, menant à un partenariat concret entre la Ville de Montmagny et la Maison La Frontière.

Dans les prochaines années, elle souhaite s’attarder aux dossiers que les citoyens qu’elle rencontre ont à cœur, comme l’état des rues, la vitesse de circulation, l’efficacité du déneigement, la promotion de l’achat local, le maintien du taux de taxation sous le taux d’inflation, l’érosion des berges, le développement économique, l’accès à l’activité sportive pour tous les âges, ainsi que la création d’un parc à chiens. « Il reste encore beaucoup à faire, et je suis prête à poursuivre ce travail avec la même énergie, le même respect et la même passion qui m’animent depuis le premier jour », conclut Mme Bernard.