Inauguration de nouveaux locaux pour le CHLSD de Saint-Raphaël

Les importants travaux de rénovation au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Raphaël viennent de se terminer. Ils visaient notamment à moderniser les espaces et à intégrer les principes de la philosophie des maisons des aînés (MDA).

C’est ce qu’a souligné la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, lors de sa visite de l’installation au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Les travaux de rénovation, représentant un investissement de 9,9 millions $, ont permis d’améliorer de façon significative le milieu de vie pour les résidents et résidentes. Six chambres doubles ont été converties en chambres individuelles afin d’offrir davantage d’intimité.

La cuisine a également été déplacée au sous-sol et les salles à manger ont été décloisonnées pour offrir davantage d’espace aux personnes hébergées.

Les salles de bain ont été agrandies afin de mieux répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie. L’entrée principale a pour sa part été refaite afin de faciliter l’accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite.

Une salle sensorielle a été ajoutée dans l’unité d’errance, bonifiant ainsi le soutien offert aux résidentes et aux résidents vivant avec des troubles cognitifs.

Enfin, les planchers et la toiture ont été refaits et d’importants travaux ont été réalisés quant au revêtement extérieur.

« Les personnes en perte d’autonomie méritent d’avoir accès aux meilleurs soins et services, dans des milieux qui répondent à leurs besoins. Le réaménagement du CHSLD de Saint-Raphaël vient assurer à ces personnes un hébergement encore plus convivial et sécuritaire qui profitera tant aux personnes aînées et à leurs proches qu’au personnel qui y travaille », souligne la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.