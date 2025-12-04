L’ABC des Hauts Plateaux fête ses 30 ans à l’occasion de son AGA

La 30e Assemblée générale annuelle de L’ABC des Hauts Plateaux a eu lieu le jeudi 27 novembre dernier à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud devant 69 personnes.

Cette AGA a été l’occasion de fêter le 30e anniversaire de L’ABC. Tout au long de l’assemblée, plusieurs moments ont permis cette célébration.

D’abord, les personnes présentes ont été accueillies par la chorale interculturelle Chœur de L’ABC, qui a aussi clôt l’événement avec quelques chansons festives.

Le thème du 30e anniversaire a aussi donné lieu à une présentation de l’historique de L’ABC de la part de la coordonnatrice, Mélanie Desrosiers. Pendant que cette dernière détaillait les projets phares qui ont ponctué et accompagné l’histoire de l’organisme, des photos d’archives étaient projetées sur un écran.

Après que tous aient reçu une coupe de vin mousseux et aient levé leur verre pour souligner les 30 ans de L’ABC, un touchant et humoristique sketch a été présenté, qui rendait hommage à Manon Leclerc. Cette dernière a été coordonnatrice de l’organisme pendant 20 ans.

Cette rencontre a aussi permis aux personnes présentes d’en apprendre plus, par l’entremise de la lecture du Rapport d’activités, sur les différentes actions posées et les multiples projets développés au courant de l’année 2024-2025 par l’équipe de L’ABC.

La gestion de l’organisme, ainsi que son plan d’action pour la prochaine année ont également été présentés.

Un nouveau CA

Durant cette assemblée, la composition d’un nouveau CA a été officialisée et la nomination des officiers sera réalisée lors de la prochaine rencontre, en janvier 2026. L’ABC a tenu à remercier Lise Anctil, Marijo Bois-Morneau, Nicole Gautreau, Stéphanie Lizotte ainsi que Gaston Roy de s’impliquer activement auprès de L’ABC des Hauts Plateaux.

L’organisme souligne également ses administratrices sortantes, Noémie Régnier et Sylvie Fournier.

Enfin, la soirée s’est terminée autour d’un buffet et les participants ont pu admirer l’exposition d’un ancien projet de L’ABC, Contes et légendes de notre région, qui a été remis à neuf pour l’occasion.

Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs de base ainsi que des projets visant la réussite éducative. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme.