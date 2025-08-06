Plus de 700 000 $ pour des organismes en éducations dans Montmagny-L’Islet

Le député de Côte-du-Sud à l’Assemblée nationale, Mathieu Rivest, annonce l’octroi d’un montant total de 717 774 $ à trois organismes qui agissent dans le milieu de l’éducation dans les MRC de Montmagny et L’Islet. L’aide financière provient du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) et elle est accordée à des organismes d’action communautaire autonome.

Les organisations concernées sont l’ABC des Hauts Plateaux (254 747 $), le Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord (229 195 $) et Apprendre autrement (233 832 $). Elles agissent auprès des jeunes de la région afin de favoriser la réussite éducative en organisant des activités comme de l’aide aux devoirs. « Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans le soutien à notre population en région, en offrant des services adaptés à ceux qui en ont réellement besoin. L’éducation de nos jeunes me tient particulièrement à cœur, c’est pourquoi je me réjouis de cette annonce, qui viendra appuyer concrètement ceux et celles pour qui ces ressources font toute la différence dans leur parcours », mentionne M. Rivest.