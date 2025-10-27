Plus d’une personne sur cinq a déjà voté à Montmagny

Selon le service des communications de la Ville de Montmagny, le vote par anticipation a été plus populaire qu’à la dernière élection alors que 21,11 % des gens auraient choisi d’exercer leur droit de vote le 26 octobre dernier. En 2021, le pourcentage était plutôt de 13,36 %.

La journée aurait été mouvementée pour les employés à cause de l’achalandage, mais aucun incident ou trouble informatique ne s’est produit.

Rappelons que le jour du scrutin est le 2 novembre et qu’il sera possible de voter entre 10 h et 20 h.