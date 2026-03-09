Sainte-Louise célèbre le 10e anniversaire de son Marché aux Caissons

Issu d’une mobilisation citoyenne visant à pallier l’absence de services en alimentation de proximité dans ce village de 700 habitants, le Marché aux Caissons de Sainte-Louise convie la population à célébrer son 10e anniversaire tout au long du mois de mars.

Implanté dans l’ancien local de la caisse populaire, cet organisme à but non lucratif est un acteur de revitalisation au village et porte fièrement sa mission Engagés à vous servir autrement!

En plus d’offrir une gamme de produits d’épicerie, de nombreux produits locaux, des mets prêts-à-manger, une agence de la SAQ et la location d’équipements de plein air en saison, le Marché aux Caissons est doté d’un espace café pour la tenue d’activités culturelles mettant en valeur des talents locaux.

Il organise également des soirées pizza mensuelles avec une équipe de bénévoles afin de lever des fonds et de créer des occasions de rassemblement au village.

Le Marché aux Caissons compte sur l’engagement de son conseil d’administration, la fidèle collaboration de la municipalité depuis ses débuts, le soutien de nombreux partenaires et surtout sur l’adhésion et la solidarité de sa population.

Une dizaine d’employées assurent les opérations 365 jours par année de 8 h à 20 h et il s’agit souvent d’un premier emploi formateur et valorisant pour de nombreux étudiants de Sainte-Louise.

Il y a également une exposition de photos en cours de Guillaume Girard à l’espace café du Marché. (LOB)