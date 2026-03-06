Les services d’urgence de la MRC de L’Islet s’unissent pour une simulation de sauvetage en milieu isolé

Les 14 et 15 mars prochains, le Service de sécurité incendie de la MRC de L’Islet tiendra deux journées de formation pratique en sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI), en collaboration avec la Sûreté du Québec et les services ambulanciers du territoire.

Trois scénarios de simulation seront réalisés sur trois sites différents, soit à Saint-Marcel, Saint-Cyrille-de-Lessard et Tourville. Cette initiative vise à perfectionner les techniques de sauvetage des différents intervenants et à renforcer la coordination lors d’interventions majeures mobilisant plusieurs ressources.

La MRC de L’Islet est l’une des MRC les plus riches en forêts de la région de Chaudière-Appalaches, avec un couvert forestier représentant 78,5 % de la superficie totale de son territoire. Cette caractéristique commande une expertise pointue en matière d’intervention en milieu isolé.

En effet, les opérations de recherche et de sauvetage en forêt comportent des défis particuliers : accessibilité limitée, communications complexes, transport de victimes sur de longues distances et coordination de multiples équipes. Dans ce contexte, la formation continue constitue un levier essentiel pour assurer la sécurité publique.

Une équipe composée de 15 pompiers provenant de Saint-Marcel, Saint-Cyrille-de-Lessard, Tourville, Sainte-Félicité, Saint-Aubert, Sainte-Louise et L’Islet participera aux exercices prévus. Ayant déjà complété la formation en sauvetage en milieu isolé, les participants profiteront de l’occasion pour consolider leurs compétences et se préparer à des interventions exigeantes en conditions réelles.

Afin d’assurer un haut niveau de réalisme, d’autres pompiers se prêteront au jeu pour incarner les victimes. Maquillés pour reproduire diverses blessures, ils prendront part à des mises en scène simulant notamment des accidents impliquant des véhicules, comme des motoneiges ou un autobus.

Au cours de cette fin de semaine, un exercice de commandement unifié sera également déployé, réunissant les services incendie, la Sûreté du Québec et les services ambulanciers du territoire. Cette mise en pratique conjointe permettra d’optimiser la coordination des ressources, d’assurer une communication efficace entre les intervenants et de consolider les mécanismes de prise de décision lors d’interventions d’urgence d’importance.

Par cette initiative, la MRC de L’Islet réaffirme l’importance qu’elle accorde à la formation continue de ses équipes de pompiers et à la collaboration interservices, toujours dans le souci d’assurer une sécurité publique optimale.