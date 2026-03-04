Une arrestation et de la prévention pour la SQ

Le Mois de la prévention de la fraude se déroulera tout au long du mois de mars et la Sûreté du Québec (SQ) y participe.

Encore cette année, la campagne de prévention de la fraude de la Sûreté du Québec (SQ) propose des conseils simples, des outils pratiques et des marches à suivre pour discuter de fraude, la détecter, la dénoncer et la décourager.

Le 20 février, vers 22 h 30, les policiers ont reçu un appel concernant un véhicule avec une conduite erratique sur la route 281, de Saint-Michel en direction de La Durantaye. Les policiers de la MRC de Bellechasse ont localisé et intercepté le véhicule sur la rue Piedmont, à La Durantaye. Ils ont rapidement évalué que le conducteur, un homme de 39 ans de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’individu a été arrêté et conduit au poste, afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats ont révélé un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré et devrait comparaître ultérieurement.