Mathieu Rivest appuie Christine Fréchette dans la course à la chefferie de la CAQ

« Dans le contexte actuel, le Québec a besoin d’un leadership solide, crédible et tourné vers les résultats. Christine Fréchette incarne cette rigueur économique, cette capacité d’action et cette vision moderne dont nous avons besoin pour franchir la prochaine étape», avance-t-il par voie de communiqué de presse.

Son appui s’appuie également sur l’adhésion croissante de citoyens et d’acteurs socioéconomiques, la cohérence de ses propositions, sa capacité à rassembler largement au sein du parti et son aptitude à représenter le caractère distinctif du Québec.

Son orientation équilibrée en matière d’immigration, le maintien du Programme de l’expérience québécoise ainsi que son attachement à la laïcité de l’État complètent une approche qu’il juge cohérente et structurée.

De plus, la place donnée à notre identité distinctive témoigne d’une volonté de poursuivre le soutien dans le secteur de la culture. L’idée de conserver les budgets pour les programmes Culture à l’école et des sorties culturelles en milieu scolaire est un élément fondamental pour M. Rivest.

« Ces propositions démontrent une compréhension concrète des défis économiques, sociaux et identitaires du Québec et une volonté d’agir avec rigueur pour les régions comme la Côte-du-Sud », énonce-t-il.

Cette décision reflète également les nombreux échanges réalisés dans la circonscription depuis le début de la course. Mathieu Rivest invite d’ailleurs les citoyens à participer activement à la course à la chefferie en devenant membres du parti avant le 12 mars 2026 et avoir la possibilité de voter pour élire le premier ministre du Québec.

Le député tient également à saluer le travail de Bernard Drainville, collègue et acteur clé de l’équipe gouvernementale. « Bernard a joué un rôle majeur dans des dossiers importants pour le Québec et pour notre circonscription. Les échanges animés dans cette course témoignent bien de la force de notre caucus et de la vitalité démocratique de notre parti, » soutient le député

Par le fait même, Mathieu Rivest réaffirme avec force son engagement envers la culture québécoise et la protection de la langue française. « La culture est bien plus qu’un secteur : c’est le cœur battant de notre identité. Elle est à la fois un moteur économique, un facteur de cohésion sociale et un pilier de notre avenir collectif. Elle doit demeurer au centre de nos priorités. Je poursuivrai mon engagement avec la même détermination : pour un Québec fort, prospère, fier de sa culture et pleinement maître de son avenir. La réussite des dossiers de Côte-du-Sud me permet de garder le focus sur cet engagement qui anime mes actions, » conclut-il