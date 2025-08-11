Une tribune pour les artistes locaux au Festival du Père Zim

Le 47e Festival du Père Zim se tenait à Sainte-Louise la fin de semaine dernière. Des artistes locaux ont pu profiter de cette tribune pour présenter leurs créations aux spectateurs.

Le vendredi 8 août, Marc Bilodeau et Joe Robicho ont commencé la soirée de spectacles, avant la prestation des Dérapeutes et de l’orchestre Tisonnier. Le lendemain en après-midi, Joe Robicho était de retour le lendemain en après-midi pour animer la scène extérieure. En soirée, le groupe Sylvie et le Alice Band étaient en première partie. Ils devaient ensuite être suivis du groupe Galaxie, qui n’a pas pu offrir de prestation à cause d’une blessure d’un de ses membres. La formation Les Dales Howerchuk a finalement été choisie pour le spectacle. Également de Sainte-Louise, la peintre Camille Zoé a animé un atelier lors du Festival.

L’organisation remercie tous les partenaires de l’événement. (LOB)