Mathieu Rivest remet 5 médailles du député

Cinq citoyens ont reçu la médaille du député de la part de Mathieu Rivest lors d’événements la semaine dernière. Les premières ont été remises à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, lors du Festival des générations. Les trois autres ont été décernées à Cap-Saint-Ignace, dans le cadre du Festival rétro.

Ils se seraient mérités la médaille grâce à leurs engagements respectifs dans la communauté. Dans la MRC de Montmagny, les récipiendaires sont Jocelyne Caron, pour son esprit collaboratif dans le cadre de son travail d’élue, Rémi Brion, pour reconnaître l’importance de ses engagements et l’exemplarité de sa présence bienveillante sur le territoire, et Bruno Gendron, en hommage posthume, pour souligner son impact culturel et artistique. Du côté du Kamouraska, la médaille a été remise à Céline Dumont, en raison de son impact comme agricultrice et de ses implications, et à Jean-Simon Bélanger, afin de mettre en lumière son implication exemplaire ainsi que la grande générosité qui guide ses actions au quotidien.

« Je suis très fier de remettre la médaille du député à des personnes qui se démarquent dans notre région et qui ont été significatives dans mon parcours. En tant que député, je crois qu’il est essentiel de souligner la contribution de celles et ceux qui s’investissent dans leur communauté, afin de valoriser leur engagement et d’inspirer d’autres citoyens à en faire autant », souligne Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.