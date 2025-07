$!Trésors cachés | 5e arrêt

La ferme Flanc Sud située à St-Fabien-de-Panet, est opérée par Mélanie Brousseau et sa famille. Elle y cultive de nombreux fruits et légumes en symbiose avec la nature et l’écosystème local. Leur philosophie est de cultiver la terre « à hauteur d’homme », c’est-à-dire sans machinerie agricole. Tout est travaillé, semé et récolté à la main.

Une des particularités de cette ferme est son emplacement, sur un flanc sud d’une montagne, comme son nom l’indique. Mélanie raconte qu’historiquement, les fermes n’étaient pas installées sur les flancs sud, mais plutôt au nord. Ces terres étaient réservées aux seigneuries et au clergé en raison de leur localisation de choix quant au positionnement du Soleil.

Dans un esprit collaboratif, la famille de Mélanie désirait, au départ, simplement s’autosuffire en fruits et légumes. Le projet a rapidement pris de l’ampleur, et à un certain point, plus de 70 sortes de plantes étaient cultivées sur leurs terres. Avec les années, ils ont recentré leur production sur certaines espèces plus propices au climat, mais ils restent toujours ouverts à la nouveauté. D’ailleurs, ils profitent du climat local pour cultiver des semences patrimoniales rares et uniques à cet endroit.