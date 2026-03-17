Vikings Mania s’installe à Montmagny avec ses objets de collection

Une nouvelle entreprise de collection a récemment fait son apparition sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Vikings Mania, fondée par Michel Bourgelas, offre une panoplie d’objets de collection, comme des katanas et des cartes à collectionner. Le propriétaire est aussi un représentant de TGA Grading pour l’évaluation et la notation de cartes.
« J’offre beaucoup de choses fantastiques. En effet, j’ai des cartes de collection, des épées et tout ce qui est médiéval. On trouve aussi des katanas, des figurines et en étant représentant chez TGA Grading, je suis un point de dépôt pour le ramassage de cartes à collectionner afin de les envoyer se faire authentifier », admet le nouveau propriétaire de Vikings Mania.
La nouvelle entreprise est maintenant en opération au centre-ville de Montmagny depuis un peu plus de deux semaines.
D’ailleurs, dans les prochaines semaines, il y aura d’ores et déjà quelques nouveautés pour les collectionneurs.
« Pour l’instant, ma priorité c’est d’être distributeur d’à peu près toutes les cartes de collection, soit du Dragon Ball, du One Piece, du Pokémon et les cartes de sport. [...] Jusqu’à présent, j’ai du One Piece scellé en boîte, du Magic The Gathering qui arrive d’une journée à l’autre, tout comme les cartes Dragon Ball qui devraient arriver sous peu », confie-t-il.
Concernant les cartes de sport, le nouveau propriétaire n’a toujours pas de distributeur, mais il travaille fort afin d’en offrir dans les prochaines semaines.
Si Michel Bourgelas a décidé de créer sa propre compagnie de produits de collection, c’est entre autres parce qu’il est lui-même un collectionneur à la base.
« Dans la région, c’est assez rare des magasins de produits de collection, alors c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de lancer Vikings Mania. Aussi, je suis moi-même un collectionneur en tant que tel. J’aime tout ce qui est fantastique et collectionnable. J’ai beaucoup de cartes One Piece et de figurines Funko Pop », illustre-t-il.
En étant en opération depuis seulement quelques semaines, le propriétaire explique qu’il y a beaucoup de curieux qui passent devant sa boutique. D’ailleurs, selon lui, des gens lui ont mentionné que ce type de boutique est unique à Montmagny.
En étant le seul propriétaire, M. Bourgelas estime également que pour l’instant il n’a pas besoin de recruter d’employés pour l’aider avec sa boutique d’objets à collectionner.