Vikings Mania s’installe à Montmagny avec ses objets de collection

« J’offre beaucoup de choses fantastiques. En effet, j’ai des cartes de collection, des épées et tout ce qui est médiéval. On trouve aussi des katanas, des figurines et en étant représentant chez TGA Grading, je suis un point de dépôt pour le ramassage de cartes à collectionner afin de les envoyer se faire authentifier », admet le nouveau propriétaire de Vikings Mania.

La nouvelle entreprise est maintenant en opération au centre-ville de Montmagny depuis un peu plus de deux semaines.

D’ailleurs, dans les prochaines semaines, il y aura d’ores et déjà quelques nouveautés pour les collectionneurs.

« Pour l’instant, ma priorité c’est d’être distributeur d’à peu près toutes les cartes de collection, soit du Dragon Ball, du One Piece, du Pokémon et les cartes de sport. [...] Jusqu’à présent, j’ai du One Piece scellé en boîte, du Magic The Gathering qui arrive d’une journée à l’autre, tout comme les cartes Dragon Ball qui devraient arriver sous peu », confie-t-il.

Concernant les cartes de sport, le nouveau propriétaire n’a toujours pas de distributeur, mais il travaille fort afin d’en offrir dans les prochaines semaines.