Accès gratuit aux bibliothèques du sud de la MRC de L’Islet

Les résidents de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Sainte-Perpétue et Tourville pourront maintenant s’abonner gratuitement aux bibliothèques de toutes ces municipalités en présentant une preuve de résidence valide.

Cette initiative a pour but de favoriser l’accès à un plus grand choix d’ouvrages pour l’ensemble de la population du sud du territoire, en plus de permettre au plus grand nombre de profiter des différents services. Ces municipalités souhaitent ainsi encourager la solidarité, la culture, l’éducation et le plaisir de lire, tout en ayant le souci de renforcer les liens entre leurs communautés.

Consultez les sites web ou les pages Facebook des bibliothèques pour plus d’information. (LOB)