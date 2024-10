Alexandre Poulin : l’importance des êtres aimés

Pour ce nouvel ensemble de 10 chansons, le décès de son père a fortement inspiré Alexandre dans sa composition. Il explique qu’il a accompagné ce dernier alors qu’il a eu recours à l’aide médicale à mourir et que ce processus l’a beaucoup fait réfléchir. L’artiste ajoute toutefois que même si l’album s’inspire d’un événement malheureux, les chansons demeurent assez lumineuses, car elles portent davantage sur le thème de la vie en général. « C’est vraiment une ode à la vie et à l’envie de profiter de chaque instant. J’ai trouvé magnifique de pouvoir accompagner mon père là-dedans et de comprendre qu’à la fin, lorsque tu es à quelques minutes de quitter cette terre, ce qui compte finalement c’est les gens que tu as aimés et ceux qui t’ont aimé. »

Alexandre Poulin a lancé au début de l’année 2024 son album « La somme des êtres aimés ». Quatre ans se sont écoulés depuis la sortie de son album précédent, « Nature Humaine », qui lui avait mérité une tournée de plus de 100 spectacles à guichets fermés et une nomination pour le Félix de l’album folk de l’année.

Un public charmé

Alexandre Poulin est parti en tournée québécoise peu après la sortie de « La somme des êtres aimés », mais il a encore des spectacles de prévus jusqu’à la fin de l’année 2025. « C’est certain qu’on espère toujours que l’album et la tournée vont fonctionner, mais on ne le sait jamais vraiment avant le lancement. On se doutait que nous avions quelque chose de bon, mais je suis vraiment content que le public semble penser la même

chose. »

Sur scène, l’artiste prend souvent un moment pour s’exprimer sur différents sujets entre ses chansons. Il apprécie aussi rencontrer les gens et entendre leurs histoires après le spectacle. Il dit aussi sentir à quel point le public semble connecter avec sa musique et qu’au final, presque tout le monde passe à travers certaines épreuves et que la seule chose qui change, est la manière dont la personne choisit de les traverser.