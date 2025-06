Une fin de semaine dédiée aux paysages patrimoniaux

M. Tessier souligne que les conférenciers sont tous des gens très reconnus dans leur domaine respectif et que la région est très choyée de pouvoir tous les accueillir au cours de la fin de semaine. Il ajoute que la fin de semaine dédiée au patrimoine a pris davantage d’ampleur dans les dernières années grâce à la collaboration d’organismes spécialisés, soit le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM), la Société québécoise d’ethnologie et la Fédération d’histoire Québec. Cette année, le thème de la fin de semaine est « Nos paysages patrimoniaux à préserver ».

La première conférence se tiendra le 14 juin à 10 h 30 avec le géographe Hubert Pelletier intitulée « Maintenir nos paysages patrimoniaux : comment y parvenir ». Il partagera ses connaissances sur comment préservé des paysages aux échelles internationales, nationales et locales. Il abordera également certains projets québécois qui se démarquent dans cette sphère. Vers 13 h 30, le politologue Pierre-Paul-Sénécal présentera « Le paysage et nous », une conférence dans laquelle il parlera de comment le paysage est un créateur d’identité et une source d’attractivité. Il soulignera également comment les lois en matière de préservation du paysage ont eu une influence dans les dernières années. À 15 h, le spécialiste de l’horticulture et de l’aménagement paysager, Antoine Boivin, animera la dernière conférence de la journée qui portera sur le projet d’arboretum aux espaces verts de la Ferme Chapais qui serait rempli de défis, mais dont l’accomplissement pourrait aider à la lutte aux changements climatiques. Trois autres conférences se tiendront le 15 juin. À 10 h 30, Isabelle Regout et Alexandre Pampalon, co-fondateurs de la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent, tiendront la présentation « Le paysage enchanteur des Cageux ». Ils transporteront les participants au 19e siècle alors que d’immenses cages composées de radeaux de bois équarri parcourent au quotidien le fleuve. Ils partageront aussi de nouvelles découvertes en la matière. À 13 h 30, les historiens Jean-Marie Lebel et Jean-François Caron tiendront la conférence « L’aquarelliste Cockburn, « sa » Ville de Québec et les paysages avoisinants » dans laquelle ils aborderont les œuvres de James Pattison Cockburn qui ont servi à illustrer plusieurs livres et articles ainsi que l’histoire de cet officier britannique qui séjourna à Québec de 1822 à 1823, puis de 1826 à 1832. Finalement, l’enseignant à la retraite Jean-Louis Vallée et le spécialiste en matière de préservation des bâtiments patrimoniaux Clément Locat animeront la dernière conférence intitulée « La place du bâti ancien dans le paysage patrimonial », à 15 h 15. Ils parleront de comment intégrer la protection du bâti ancien dans une vision patrimoniale du paysage avec une analyse qu’ils ont réalisé à partir d’exemples pris dans la région et à la grandeur du Québec.

En plus des conférences, des visites au Domaine se tiendront au cours de la fin de semaine.

La réservation est nécessaire pour participer à l’activité. Il est possible de s’inscrire pour une seule journée ou pour les deux. La réservation se fait en ligne sur le site web du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier ou en contactant l’établissement par téléphone.