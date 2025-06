Les pommes au cœur de l’histoire de la Côte-du-Sud

Comme toutes les œuvres du Musée de la mémoire vivante, les informations récoltées dans l’exposition ont été recueillir via plusieurs témoignages qu’il est possible d’écouter dans la salle d’exposition. Plusieurs artéfacts et documents sont aussi disponibles.

« Écho des vergers » est la nouvelle exposition en salle présentée cette année au Musée de la mémoire vivante. Elle explore la production de fruits dans la province, plus particulièrement celle des pommes, poires, prunes et cerises qui a été très importante en Côte-du-Sud.

En apprendre plus de la maison

Pour ceux qui désirent approfondir le sujet, l’exposition virtuelle « Un patrimoine à croquer, des gens à connaitre » est disponible sur le site web du Musée. Les visiteurs recevront également un signet avec un code QR à numériser qui mène directement à l’exposition. Cette présentation concerne davantage la région de Côte-du-Sud.

Judith Douville, présidente du Musée, a beaucoup travaillé sur ce projet et elle explique que l’exposition est centrée sur la famille d’abord. Elle explore comment les vergers et les arbres fruitiers de la région ont eu un impact sur les différentes générations. Elle a récolté plusieurs témoignages qui ont été validés à l’aide d’archives, de collections d’autres musées et de différents ouvrages.

Dans l’exposition, il est possible de découvrir à quelle époque les arbres fruitiers ont commencé à être cultivés en Côte-du-Sud et pour quelles raisons. Elle aborde également le rôle important qu’avait la région dans la production de fruits et pourquoi celui-ci a diminué à travers les années. Il est aussi possible d’en apprendre davantage sur les gens, familles et institutions qui ont joué un rôle majeur dans la région en ce qui concerne la production de fruits. Le tout est accompagné de plusieurs images d’époque.

En plus de la portion historique, plusieurs informations sont disponibles sur l’aspect culinaire et celui de la transformation de la pomme.