Quand le théâtre d’été surprend... pour de vrai !

Créée en 2005, le texte remis au goût du jour, multiplie les gags; certains attendus, d’autres étonnamment subtils, qui se démarquent de la formule typique des salons-cuisines et des quiproquos conjugaux. Ici, l’action se passe dans un garage automobile, ce qui donne une belle fraîcheur à la mise en scène, appuyée par un décor réaliste et bien exploité signé Vanessa Cadrin.

L’histoire, celle d’un garagiste criblé de dettes qui orchestre un faux vol de voiture, offre un terrain fertile pour les maladresses de Jambon et Patpou. Même si l’intrigue reste globalement prévisible parce qu’on voit certains retournements venir de loin, elle est rattrapée par le jeu des comédiens, tous excellents dans leurs rôles. Mention spéciale à Nathalie Séguin et Samuel Bouchard, dont les performances apportent un mélange bien dosé de naïveté et de mordant.

Ce qui distingue cette production, c’est justement cette finesse inattendue dans les dialogues. On sent bien que l’auteur joue avec les codes du théâtre d’été pour mieux les détourner. Certaines blagues, plus poussées qu’à l’habitude, provoquent de vrais éclats de rire... mais aussi quelques sourires complices, réservés à ceux qui savent écouter entre les lignes. La mise en scène de Sébastien Dorval évite les longueurs, avec un rythme soutenu du début à la fin. Tout est enveloppé dans une ambiance sonore bien pensée, ce qui accentue la comédie et l’absurdité de certaines scènes.

Pour ma part, Voleurs d’occasion est une réussite : un bon moment de théâtre, une comédie maîtrisée dans une formule de théâtre d’été que je croyais figée. Ajoutez à cela la cuisine réconfortante et savoureuse du resto La Roche à Veillon, et vous avez là une sortie estivale bien réussie!

Lors de la première médiatique, j’ai eu l’occasion -sans jeux de mots- de rencontrer les comédiens dont Jocelyn Paré (Patpou), un chic type résident de Berthier-sur-Mer. Je me suis également entretenue avec l’auteur Claude Montminy qui m’a confié son plus grand souhait : « J’aimerais que des enfants viennent voir ce show-là. Du plus jeune au plus vieux... chacun peut y trouver son plaisir! C’est vraiment de l’humour grand public. »

Rappelons que les représentations se poursuivent tout l’été à La Roche à Veillon et ce, jusqu’au 31 août. Définitivement une pièce à voir, pour rire de bon cœur et pour redécouvrir que le théâtre d’été peut encore nous étonner.