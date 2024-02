Le Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) a tenu sa 25e finale locale de Cégep en spectacle le 7 février dernier. Annabelle Lahaie repart avec le premier prix et représentera son établissement scolaire lors de la finale régionale à Thetford Mines le 23 mars prochain.

Annabelle Lahaie s’est mérité une bourse de 300 $ de la part de la Fondation de Cégep de La Pocatière en remportant la première position. La jeune fille étudie en Production scénique – Régie et

techniques scéniques (RTS). Son numéro de théâtre aurait conquis le jury qui l’a trouvé touchant et intelligent et elle aurait transmis avec brio une gamme d’émotions au public.

En deuxième position, le jury a nommé le groupe de musique « Les Locataires » composé de Léo Bégin, Christopher Daigle, Elliot Gosselin et Thomas Simard, tous étudiants en RTS. Le groupe a interprété l’une de ses compositions intitulée « Le Retour ». Le prix s’accompagnait d’une bourse de 200 $ provenant de l’Association générale des étudiants et étudiantes du CECM. La formation a également reçu le prix coup « cœur du public » d’une valeur de 100 $, offert par la Fondation du Cégep de La Pocatière.

L’animation de la soirée était assurée par Anabelle Lahaie et Rachel Haoreau, deux étudiantes du programme RTS.

Les étudiants de ce même programme étaient responsables du volet technique de la soirée. (LOB)