Appel de candidatures pour les Prix du patrimoine 2026

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) annonce l’ouverture de la période de candidatures pour les Prix du patrimoine 2026, et ce jusqu’au 1er mars. Remis tous les deux ans, ces prix reconnaissent le travail d’individus ou d’organismes qui mettent le patrimoine en valeur de manière respectueuse et inventive.

Quatre catégories sont ouvertes, soit « Conservation et préservation », « Interprétation et diffusion », « Porteurs de tradition » et « Préservation et mise en valeur du paysage ».

Le dévoilement des récipiendaires s’effectuera au printemps 2026, dans le cadre de la remise de prix locale. Les lauréates et lauréats bénéficieront d’une campagne promotionnelle au rayonnement régional, permettant de faire la promotion des meilleures initiatives et pratiques en patrimoine.

Le formulaire pour déposer une candidature est disponible sur le site web de l’organisme.