Ouverture d’un café culturel à Tourville

La CDC ICI Montmagny-L’Islet a inauguré un nouveau café culturel situé à Tourville. L’endroit portera le nom de Café de la Gare et il offrira plusieurs activités tournant autour de la culture.

Le projet a reçu un budget de 25 000 $ via le Fonds de soutien aux cafés culturels du projet Signature innovation de la MRC de L’Islet en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. La municipalité de Tourville offre aussi le local gratuitement.

« Un lieu qui contribuera au dynamisme du milieu par sa programmation diversifiée. La culture est une composante essentielle à l’épanouissement des individus et de la collectivité. Elle est également un facteur d’identité, de spécificité et de différenciation qui permet à une collectivité de se définir, de se distinguer et d’affirmer sa personnalité. L’ADN culturel et artistique de la MRC de L’Islet rayonne bien au-delà des frontières de notre territoire », a exprimé le préfet de la MRC de L’Islet Normand Caron lors de l’inauguration.