Renaud Haince-Lebel nommé à la direction générale des Arts de la scène

Poste disponible depuis le départ de Cynthia Lamontagne, le conseil d’administration des Arts de la scène (ADLS) de Montmagny a choisi son nouveau directeur général. Renaud Haince-Lebel occupera ces fonctions à compter du 2 février prochain.

Résidant de Berthier-sur-Mer, M. Haince-Lebel occupait le poste de Directeur régional des ventes (Est du Canada & USA) chez Amisco. Il possède également plus de 10 ans d’expérience dans le milieu événementiel comme DJ et promoteur. Diplômé en Administration des affaires de l’UQAR et titulaire d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en Gestion des affaires numériques de l’Université Laval, il a été aussi président fondateur d’Hélium Marketing web, une firme spécialisée en gestion de médias sociaux et stratégies numériques.

« Nous tenons également à souligner la contribution de Christian Noël, qui a accepté de nous accompagner et assurait l’intérim. [...] Il assurera la transition au cours des prochains mois et agira à titre de conseiller stratégique, notamment pour accompagner Renaud dans ses nouvelles fonctions, mais aussi dans l’avancement du projet de rénovation de la salle Edwin-Bélanger. Les Arts de la scène sont plus que jamais en mode développement, portés par une équipe solide, des projets structurants et une vision tournée vers l’avenir. [...] L’arrivée de Renaud à titre de directeur général, nous laisse entrevoir avec optimisme la suite, c’est un candidat de choix et toute l’équipe et mes collègues du conseil d’administration seront à ses côtés pour poursuivre notre mission », souligne Pierre Fréchette, président du conseil d’administration. (LOB)