Il est maintenant possible de louer des œuvres d’art

La Bibliothèque de Montmagny, en collaboration avec la Ville de Montmagny, dévoile sa toute première artothèque. Ce nouveau service permettra d’emprunter des œuvres d’art au même titre qu’un livre, ouvrant la porte à une expérience culturelle intime et accessible.

« Nous voulions offrir à la communauté une façon simple et concrète d’intégrer l’art dans leur vie. Plutôt que de laisser dormir ces œuvres dans des pièces closes, nous avons choisi de les mettre en circulation. Nous ne nous contentons pas d’exposer l’art : nous l’envoyons vivre chez les gens », explique le coordonnateur culturel et touristique à la Ville de Montmagny et responsable des expositions de la bibliothèque, Patrick Morency.

Les usagers pourront consulter le catalogue — sur place ou en ligne — puis réserver une œuvre parmi la soixantaine disponible. L’emprunt se fera ensuite sur rendez-vous avec un membre du comité de l’artothèque, pour une durée de 120 jours et moyennant des frais de location de 20 $ destinés à l’entretien et à la pérennité de la collection.