Concentration en arts de la scène à Bon Pasteur

La direction de l’école secondaire Bon-Pasteur et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud annoncent le lancement d’une nouvelle concentration en arts de la scène et comédie musicale, dès l’année scolaire 2026-2027. Ce programme est rendu possible grâce à un partenariat avec l’École de danse Chantal Caron.

Les élèves qui participeront à ce nouveau programme prendront part à des cours spécialisés en danse dans les locaux de l’école de danse, des ateliers de théâtre et d’expression corporelle, des ateliers de chant, des rencontres avec des artistes professionnels et pourront se produire sur scène lors d’événements culturels.

« Nous croyons fermement que l’art est essentiel au développement personnel des élèves. Grâce à la collaboration avec l’École de danse Chantal Caron, cette concentration offrira à nos jeunes une opportunité de s’exprimer, créer et rayonner dans notre milieu », souligne Mme Lucie Nadeau, directrice de l’école secondaire Bon-Pasteur.